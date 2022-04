Diablo Immortal révèle sa date de sortie !

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

A l’assaut des démons sur mobile

Blizzard a annoncé aujourd’hui que Diablo Immortal, son nouveau AAA pour mobiles avant tout et PC, sera disponibles pour la plupart des joueurs dans le monde le 2 juin. La région Asie-Pacifique y aura accès quelques semaines plus tard.En choisissant parmi les 6 classes emblématiques de Diablo, barbare, croisé, chasseur de démons, moine, nécromancien ou sorcier, les joueurs devront repousser les horreurs qui se profilent dans l’ombre car la Pierre-Monde a été brisée…Ils pourront voyager à travers 8 zones inédites et la ville d’Ouestmarche pour suivre une aventure épique se déroulant entre le deuxième et le troisième opus de la série. Ils feront équipes avec de nouveaux personnages et d’autres plus familiers dont le célèbre Deckard Cain afin de retrouver les morceaux de la Pierre-Monde corrompue avant que les armées des enfers ne se déchainent.Le jeu prendra en charge le cross-play et la progression partagée entre le PC et le mobile ce que je trouve très chouette et si vous participez à la béta ouverte sur PC vous pourrez conserver votre progression après la fin de la bêta…En temps que MMOARPG, ce Diablo veut proposer une expérience sociale inédite en se partageant un monde gigantesque et de former des groupes jusqu’à 8 joueurs. De plus un système de guilde permettra de composer des clans de jusqu’à 150 joueurs pour obtenir des hauts faits uniques. En outre, le jeu proposera un système de JcJ avec un système de guerres entre factions et plusieurs modes de jeux en versus.Le jeu sera accessible gratuitement et proposera des achats en jeu facultatifs, évidemment. Il sera disponible sur tous les téléphones et Windows via Battle.net. Plus de 30 millions de préinscriptions ont déjà été faites et pour remercier la communauté Blizzard compte offrir un ensemble ornemental des Horadrims à tous les joueurs.Bref, si le jeu ne se transforme pas en pay-to-win, en tant que fan de la licence Diablo mais également de MMORPG, cela me tente bien ! Et vous ?