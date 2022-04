La brasserie de Marine

Publié le Lundi 25 avril 2022 à 18:07:00 par Marine Le Pivain

Squid game mais c'est Nintendo

Hay salut bonsoir !

Petit mot pas trop long ce soir.

Mais honnêtement vous aurez mon insupportable personne cette semaine, donc ce n'est que partie remise.

Squid Game !

... Non pardon, mauvaise fiche - euh ... Splatoon ! Encore un jeu dont j'entends parler, dont tout le monde me dit du bien et que je n'ai pas touché DU TOUT.

Entre les deux miku de chacun des jeux. Siii les chanteuses là, les rappeuses takoyaki et les soeurs poulpix (rule 34 je vous regarde).

Bon du coup Splatoon à part être le nom d'un philosophe qui aurait troqué la plume contre les armes, c'est quand même des poulpes qui font du paintball... Enfin du Inkball ? Parcequ'en fait c'est plus des seiches que des poulpes ? Oui parce qu'on recharge son arme avec de l'encre du coup, en prenant la forme d'une seiche... Oui j'ai joué à SSBU, du coup je vois le type de gameplay, mais c'est assez confus. Par contre j'aime les jeux de mots nul. Et Splatoon a plein de jeu de mots nul. Vivement le 3ème opus du coup !