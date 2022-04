Mokoko X : Après le PC, direction salon.

Publié le Lundi 25 avril 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Parce que sur grande écran, on vois mieux les images

Et c'est rigolo que y'ai X dans le nom du jeu parceque la console concernée sera la Xbox One et Series X|S (encore un X tiens tiens tiens)On vous en avait parlé il y a quelques semaines : Mokoko X, jeu d'arcade brick breaker ou on dévoile des jolies nanas cachées derrière les briques, sort cette fois-ci sur console de salon Xbox donc.