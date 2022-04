Le New Game + arrive sur Dying Light 2

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

On prend les mêmes et on recommence

La mise à jour 1.3.0 arrive sur Dying Light 2 et avec elle la correction de nombreux problèmes du mode coop.Elle apporte également un contenu apparemment très attendu par la communauté : le New Game +. Ce mode sera disponible pour tous les joueurs ayant terminé le jeu de base et leur permettra de revivre l’histoire tout en prenant éventuellement des décisions différentes de la première fois. Le tout avec une difficulté plus élevée et des bonus.Vous pourrez conserver votre progression mais également trouver 30 nouveaux inhibiteurs cachés dans des endroits difficilement accessibles. Il y aura aussi des ennemis spéciaux, plus difficiles et aux formes variées, ainsi qu’une nouvelle quête intitulée « Quelque chose de gros est passé par là ». Ces nouveaux défis vous récompenseront d’armes légendaires et d’objets de valeurs.La mise à jour apporte aussi une médaille de platine pour les défis de parkour et un curseur pour changer le FOV.Pour en apprendre plus sur le NG+ vous pouvez regarder cette vidéo des développeurs :