Publié le Mardi 26 avril 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Gros lorrain

Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo Switch) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Nintendo Switch) Fifa 22 (PS4)

Hoziron Forbidden West Gran Turismo 7 Fifa 22

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Elden Ring Forza Horizon 5

Fifa 22 LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Gran Turismo 7

Fifa 22 WWE 2K22 Call of Duty : Vanguard

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Super Mario 3D Land – Selects Super Mario Maker – Selects

Farming Simulator 22 Football Manager 2022 Elden Ring – Launch Edition

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la quinzième semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Et cette fois-ci on vous présente le Gros Lorrain. Il s’agit d’un des plus vieux fromages de Lorraine qui avait pratiquement disparu de la circulation avant de revenir sur nos tables il y a peu. C’est un fromage au lait cru de vache à pâte molle et croûte lavée. Sa texture est, parait-il, crayeuse et fondante.Si la situation redevient ordinaire avec la reprise du contrôle du classement général par la Nintendo Switch, Fifa 22 continue de nous honorer de sa présence sur la plupart des classements consoles.Voici lepour la semaine du 11 au 17 avril :Sur PS5 :Sur Xbox Series :Sur PS4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur Nintendo 3DS :Sur PC :