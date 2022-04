''Showndown'' : le nom de la S2 de Riders Republic

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

Les bikers se la donne en salle

Alors je suis pas de ceux qui aiment les sports extrêmes mais on peut dire que Riders Republic sait donner l'envie de faire les cons sur un vélo.

Nouvelle saison, nouveau mode de jeu et plein d'autres choses !

Riders Republic Saison 2 est disponible dès aujourd'hui sur Xbox One et Series, Playstation 4 et 5, Stadia mais aussi sur PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store bien évidemment.

Célébrons tous ensemble la nouvelle saison du jeu déjà très populaire avec plein de bonnes nouvelles : déjà le multijoueur qui s'offre un nouveau mode dans l'arène Showdown (comme le nom de la saison comme c'est pratique). Des 6v6 dynamiques et électriques à l'image d'un mario kart ballon mais beaucoup plus bourrin. Le but : récupérer le plus d'éclairs possible, marquer des points et découvrir les nouveaux jouets qui nous permettrons de faire mumuse dans l'arène.

De nouvelles "Mass Race" également sont à découvrir, des tenues spéciales – on rappelle aux gens qui ont suivi les drops sur la chaine de Zerator, pendant la ZLAN les 8,9 et 10 avril dernier, qu'ils pourront récupérer leur t-shirt in game – mais aussi un Mode Manuel et un créateur de clan, pour créer ses propres communautés in game.

On annonce aussi au joueur détenteur du Year 1 Pass qu'ils bénéficieront d'un accès anticipé sur certains jouets : le Spider et le Juggernaut (le 27 Avril pour le premier, le deuxième au cours de la saison). Ces jouets seront également disponibles dans le pack Showdown.