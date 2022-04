Rengoku : Lancement de l'évènement sur Rainbow Six Siege

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Japon mystique et balle-istique

Incarnez des guerriers légendaires, samouraïs possédés par des esprits combattant pour l'honneur des dieux dans un événement unique qu'Ubisoft lance ce 26 Avril sur Rainbow Six Siege et ce jusqu'au 17 Mai : Rengoku.

Nouveau mode de jeu dynamique à l'appel, capture de zones et nouvel équipement pour fêter tout ça, l'événement promet d'être riche en actions et riche en redécoration.

Effectivement, pour l'occasion, la carte Gratte-Ciel se verra retransformée en temple flottant dans le ciel Japonais.

L'événement Rengoku apporte son lot de surprises cosmétique, la collection d'armes et d'uniformes, des équipements de tête, skin d'armes et cartes d'agents. Il y aura également à disponibilité le Pack Esprit du Champ de Bataille qui comprendra des skins exclusifs pour de nombreux objets et un fond d'écran. Les packs de la collection Rengoku pourront être obtenus en complétant les défis de l'event ou achetés et les packs individuels pourront être également achetés directement.

Ça fait beaucoup de choses et l'event à l'air d'être très solide alors foncez sur la nouvelle map fraichement décoré dans le nouveau mode de jeu, l'event ne durera pas éternellement !