(TEST) Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

Et c'est le temps qui cooooooourt

Haha l'avantage quand on est amené à écrire sa propre news d'intro de test, parce que le chef est en vacances, c'est qu'on peut maitriser ce qui est dit et éviter de s'en prendre plein la tronche.Enfin sauf Sylvain qui, en de pareilles circonstances, ne l'a toujours pas compris et a tendance à se flageller tout seul quand même "parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes". Mais bref. C'est Sylvain quoi.C'est donc sans fioriture que je vous annonce le test de Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition.