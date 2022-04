- Lumote : The Mastermote Chronicles : petite graine sur le chemin

Publié le Mardi 26 avril 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

De la graine de poulpe

Lumote c'est un petit jeu très mignon en 3D plateformer puzzle publié par Wired Productions qui vous propose d'incarner une petite graine rebondissante, malléable et "squeeshy" au travers des Grandes Profondeurs, un monde sous-marin rempli de "Motes", des créatures bioluminescentes vivant dans les profondeurs au rythme de sons électroniques.Le jeu est sortie recemment sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch alors allez découvrir ce petit jeu très mignon, très coloré et à l'ambiance à la fois dynamique et onirique.