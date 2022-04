Starfield : Un avant gout sonore

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

Ça fait doux sur les oreilles

Un nouvel épisode en video de l'avancé et la construction de Starfield.Et on reçois Mark Lampert, Audio Director, et Inon Zur, compositeur, qui nous parlent de sound design et de musique, et quoi de plus important dans un jeu comme Starfield.Encre de quoi mettre l'eau à la bouche mais cette fois si c'est plus un bonbon pour les oreilles.On rappel aussi que Besthesda Games Studio sortira Starfield exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le vendredi 11 novembre 2022. Le jeu sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.