La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

J'espère que y'aura pas d'histoire de Nord et de Sud...

Parce que selon comment on place sa mini map et l'angle de vue : ça change tout.

Après dans un tacticale c'est facile, y'a les carrés pour se repérer. Enfin encore faut-il que ce soit bien ranger sous forme de Grille dans King Arthur Knight's Tale.

C'est dans ces moments où je regrette ne vivre Kaamelott que par procuration. Je connais les vannes, les citations, on se fait des batailles de gif sur Discord ou on répond qu'avec des gif de Kaamelott et on tient des discussions entières rien qu'avec ça... mais au final faudrait que je me pose et que je regarde tout dans l'ordre, puis le film... le temps que les autres sortent de toute manière, j'ai du temps.

Après pour revenir au tactical, j'ai surtout regardé des amis y jouer. Fire Emblem ou Valkyria Chronicles, après si on prend en compte Fallout tactic et l'émulation, j'ai pu faire quelques tacticals.

Et du coup ça me fait penser qu'au final, on a le droit à un dark fantasy dans tout ce bazarre, et c'est cool quand on voit que le 'gros jeu du moment' c'est Elden Ring. Ça donne pas mal d'idée pour le dessin, d'inspiration pour le jdr aussi... après les trucs complexes et énigmatiques c'est bien mais ça peut frustrer certains. L'important c'est de voir comment cette frustration est exploitée par la suite.

Bon, c'est pas tout mais j'ai une bière à ouvrir (et des cadeaux aussi, mais dans le fond, c'est surtout le gâteau qui prendra cher)