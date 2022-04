King Arthur: Knight's Tale - arrivée en grande pompe

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 12:00:00 par Marine Le Pivain

La patience est un plat qui se mange sans sauce.

Quand la dame du lac décide de te ramener à la vie mais que ça ''spasstromal''.

En même temps quand on joue l'ennemi du Roi Arthur, ça a un peu plus de sens d'en chier pour abattre "le héros". En tout cas, si tuer le roi la première fois n'a pas vraiment été fructueux, la Dame de la flaque d'Avalon nous donne bien une deuxième chance afin de terminer le travail mais pas par sympathie pour nous, plus par préoccupation pour ce qu'il est advenu du Roi…

Dans un univers dark fantasy basé sur les mythes Arthurien, plonger dans ce tactical rpg hybride qui conte un acte célèbre de l'histoire de la chevalerie, remplis de twist…



On notera donc l'early access sur Steam mais qui ménera très bientot à la sortie complète du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.