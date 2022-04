Neon Lore : Sortie multi plateforme

Publié le Mercredi 27 avril 2022 à 11:35:00 par Marine Le Pivain

Cyber pas prise de tête

Neon Lore, on en avait parlé il y a un moment. Univers Cyberpunk à explorer au grès des personnages qui arpentent les rues de cette grande ville. Puzzle et rencontre rythme vos pas pour découvrir l'impact des transformations social sur l'humanité de cet univers.

Le jeu est enfin sorti sur PC, PS4 Xbox One et Switch et est une bonne découverte à faire si tant est qu'on apprécie les jeux narratifs et très chill qui nous prennent pas nécessairement par la main pour parcourir les rues.