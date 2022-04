Rail Route : Un simulateur qui arrivera en gare cet été

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Et non, ce n'est pas un retard

Rail Route petit jeu très sympa de simulation d'aiguillage de trains. Et ouais c'est un métier important pour ceux qui s'intéressent un peu. Faudra pas que les voie soit trop bondées au niveau de rer A sur l'axe Cergy<->Paris un Lundi matin non plus ...

Donc pour tous ceux qui se sont une fois retrouvés frustrés, Rail Route arrive en early access sur Steam et c'est un signe que le jeu ne veut pas arriver en retard, mais avec les meilleurs volontés au monde pour vous faire passer un bon moment !

D'ici le 21 juin, ou nous en apprendrons un peu plus, ayez un aperçu du mode "Sans Fin" en y jouant en early access et son prologue gratuit.