Saviorless : un nouveau jeu indé pour PC

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 10:20:00 par Marine Le Pivain

Sans Sauveur peut-être, mais avec beaucoup de qualités

Saviorless, jeu indé orienté narration qui nous emmène par-delà les plateformes pour découvrir un monde maudit que nous sommes pressés de fuir. Dans la fuite, découvrez les secrets de l'île ou incarnez un puissant avatar masqué pour vous protéger des hordes d'ennemis violent et bizarre qui hante l'endroit et la terre des ''Sauveurs''...

Saviorless est dès à présent disponible dans la liste de souhait de Steam et on attend plus d'info mais on saura patienter devant la promesse de magnifiques graphismes.