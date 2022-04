Death in Space : du jeu de rôle sur table prêt à jouer !

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Dans l'espace, on entend surtout le MJ rire et les joueurs crier…

Dés, papier et crayon parés. Thé, gâteaux sortis pour la session qui approche, plongez-vous avec Free League Publishing et

Stockhilm Kartell dans un voyage au cœur de l'espace…

Death in Space vous annonce un monde brisé. Un univers qui s'effondre et vous, équipage uni (ou pas), devrez compter les

uns et les autres au milieu du vide spatial, dans votre station qui parait si petite et si fragile…



Vivez, ou survivez une aventure remplie d'obstacle derrière l'écran du MJ et serrez-vous les coudes tous ensemble dans cet univers froid qui n'attend que de vous connaitre, vous et vos compagnons.







J'affectionne le jdr Joueuse et MJ récemment, je ne pourrais que vous recommander de vous intéresser à l'univers de Death in Space, quitte à passer pour une forceuse de première.





Que vous choisissiez un groupe de bras cassé ou que vous vous contentiez d'explorer à vos risques et périls tout ça ne dépendra que de vos choix, et c'est ça le plus beau dans le jdr.





Alors préparez vos dés, et rendez-vous en librairie, au coin du feu ou dans la brasserie d'une station spatiale sale et crasseuse pour vous procurer le livre de règle de Death in Space et pourquoi pas, lancer votre campagne.