Warstride Challenges offre un nouveau trailer explosif

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Encore plus nerveux ?

Le FPS ultra-nerveux de Focus Entertainment et Dream Powered Games, Warstride Challenges revient avec un cette fois un trailer gameplay pour le moins énervé.Pour rappel, Warstride Challenges est un jeu à classement dans lequel il faudra être le plus rapide à éliminer des monstres. Et recommencer pour s'améliorer encore. Et encore...Le jeu est disponible en accès anticipé depuis le 19 avril sur Steam, avec une réduction temporaire de 25 % pour fêter ça.Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, Warstride Challenges dévoile son gameplay efficace et explosif à travers ce trailer, donnant détails et astuces aux nouveaux joueurs que nous sommes (ou pas).Découvrez le Nemesis Mode, une fonctionnalité qui vous permet d'ajouter n'importe qui en tant que concurrent à battre. Couplé à l'éditeur de niveaux présenté précédemment et on obtient une compétition féroce et sanguinaire.