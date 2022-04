Fallen Legion, la compil' de NIS America : une date officielle et un trailer !

Publié le Jeudi 28 avril 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

2 pour le prix d'un et sur plein de support

On vous en avez déjà parlé plus tôt MAIS on revient avec des dates cette fois.

NIS América sort sa grosse compile plein de jeu et on revient ensemble sur Fallen Legion: Rise to Glory et Fallen Legion: Revenants qui arriveront sur multiplateforme le 26 aout 2022 et avec ça on a le droit à un trailer tout frais de l'éditeur !

Action Rpg, Fallen Legion vous amène dans un monde ou la mort prématuré d'un roi conduit le pays en déchéance. Livré à lui-même, le pays connaît la désolation et il ne tient qu'à vous de choisir quel destin vous suivrez et quel avenir vous verrez fleurir pour ce royaume en perdition.