- La démo de Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est disponible

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

Pour rappel, Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est un jeu de combat, au style anime. signé Bandai Namco, il est prévu pour le 1er septembre sur PC et le lendemain, soit le 2 septembre, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Une démo est désormais disponible sur PS4 et PS5, via le PlayStation Store. Elle permet de jouer avec 4 personnages :Vous pourrez affronter d'autres joueurs en ligne.