- Final Fantasy : 2 jeux mobiles dévoilés

Publié le Lundi 20 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

L'année promet d'être une grande fantaisie finale

Allez, une fois n'est pas coutume, et c'est bien parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent niveau news en ce moment, on vous parle de deux jeux Final Fantasy qui débaruent prochainement sur mobile.Le premier, c'est un RPG, Final Fantasy VII Ever Crisis. Une bêta fermée aura lieu plus tard dans l'année.Le second n'est pas une nouveauté, c'est Final Fantasy VII The First Soldier. Mais c'est la saison 3 qui s'affiche en vidéo.Voilà voilà.