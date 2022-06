- Crisis Core Final Fantasy VII Reunion annoncé

Publié le Lundi 20 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement FF VII Guadeloupe

Préquelle à Final Fantasy VII, le jeu de la PSP sorti en 2007, Crisis Core Final Fantasy VII s'offre un portage, enfin, sur les consoles plus récentes.Et c'est à la fin de l'année que débarque ce "remake", baptisé Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Il est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.Graphismes améliorés, gameplay revu, dialogues doublés, musique réarrangée, sont au coeur de ce portage, qui s'illustre en vidéo.