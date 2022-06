- Dragon’s Dogma 2 officialisé

Publié le Lundi 20 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Oh la grosse surprise...

Secret de Polichinelle, Capcom a annoncé le développement de Dragon's Dogma 2. Il est développé sur le moteur propriétaire Re Engine.Hideaki Itsuno, à l'origine du premier opus, revient développer la licence, après avoir fait un petit détour sur Devil May Cry 2, 3 et 4.Il était temps.Bon, il faudra attendre encore un peu, ne serait-ce que pour en apercevoir les premières images (alors voir le jeu sortir, je ne vous en parle pas), mais au moins, on sait désormais que les développeurs sont à fond dessus.