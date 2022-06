- Drunken Fist 2: Zombie Hangover, tapez du zombie en étant bourré

Publié le Lundi 20 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chacun ses petits plaisirs

Dans la longue lignée des jeux à la con, je vous présente Drunken Fist 2: Zombie Hangover, un jeu édité par Eastasiasoft, et qui sort dans les prochains jours, sur PC, mais aussi sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. C'est dire si l'éditeur croit en son potentiel.Vous y incarnez... un type bourré, qui se retrouve en pleine apocalypse zombie. Et il va donc boire encore pour se donner du courage et aller later les morts-vivants.Un jeu con, sans prétention, à découvrir en vidéo.Il sera vendu 7,99 € seulement. Pas certain qu'il vaille plus, de toute manière.