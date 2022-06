Ikonei Island: An Earthlock Adventure en bêta ouverte

Publié le Lundi 20 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sa majesté des mouches

Basé sur les RPG de la série Earthlock, Ikonei Island: An Earthlock Adventure est un jeu d'aventure prévu sur PC et consoles cette année. Il sortira dès l'été sur PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.Inspiré des jeux tels qu'Animal Crossing ou Stardew Valley, le jeu raconte l'histoire d'un groupe d'enfants débarquant sur une île magique. Ils vont devoir l'explorer, récupérer des ressources, rencontrer d'étranges créatures et tenter de communiquer avec, mais aussi faire avec les pirates...Il faudra aussi mesurer l'impact de chaque décision envers l'environnement...Une version bêta, accessible à tous, est actuellement disponible sur Steam