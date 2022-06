- Matchpoint – Tennis Championships présente son multi

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Kalypso Media et Torus Games développent actuellement Matchpoint – Tennis Championships. Initialement prévu au printemps, repoussé au 7 juillet, le jeu sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch, elle, sortira le 20 octobre 2022.Une démo est d'ores et déjà disponible sur consoles de salon.Bref. Un jeu de tennis, avec du multi crossplay. Et une nouvelle vidéo avec des morceaux de développeurs dedans, qui vous expliquent à quel point leur jeu va être génial. On aurait d'ailleurs sans doute préféré voir plus de gameplay et moins de tronche de développeurs dedans.