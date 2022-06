- Taiko no Tatujin Rhythm Festival annoncé pour le 14 octobre

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il tape sur des tambours...

Bandai Namco a officialisé la sortie de Taiko no Tatujin Rhythm Festival pour le 14 octobre prochain sur Nintendo Switch. Taiko no Tatujin Rhythm Festival, c'est un jeu de rythme à base de tambour.Sur 76 chansons, vous allez essayer de devenir un maître-tambour. Outre un mode solo, pour vous apprendre les rudiments de "je frappe en rythme", des modes batailles en ligne ou mode party en coop seront disponibles.Taiko no Tatujin Rhythm Festival proposera aussi un Pass qui permettra l'accès à plus de 500 titres en ligne. Ça va en faire des chansons de merde insupportables.