- Une démo gratuite pour le city-builder Goblins of Elderstone

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Ils sont un peu mignons ces gobelins

Le studio Outerdawn propose une démo gratuite de son jeu Goblins of Elderstone. De plus, en raison des soldes d’été sur Steam vous pouvez acheter le jeu pour la moitié de son prix habituel soit 8,38 €.La démo propose de découvrir certaines fonctionnalités du jeu complet pendant une heure, suite à laquelle les joueurs intéressés pourront se procurer le jeu tout en gardant la progression effectuée lors de la démo ainsi qu’en obtenant des récompenses.Le jeu se veut comme un jeu de construction de ville assez unique dans lequel il faudra non seulement gérer vos ressources et votre espace mais également façonner la culture de votre tribu afin de rendre vos habitants heureux. Vous devrez également gérer la diplomatie que ce soit avec les tribus voisines, les explorateurs ou les bandits.