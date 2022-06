Le nouveau Construction Simulator annoncé pour septembre

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On aura droit à des Kro à la pause ?

Série lancée par Astragon dans les années 2010, Construction Simulator revient sur le devant de la scène. Le prochain opus, sobrement baptisé Construction Simulator, sans numéro, sortira le 20 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Vous pourrez y diriger un grand nombre d'engins de construction, retrouver des accessoires et même des vêtements de travail, issus de 25 marques réelles.Un mode coop multi sera inclus.Deux cartes inédites, Europe et USA chacun proposant une campagne, seront de la partie. Le tout en monde ouvert, avec un nouveau système de mission, des graphsimes revus et corrigés, et j'en passe.Si vous vous sentez l'âme d'un bâtisseur...