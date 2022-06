The Cycle: Frontier, la saison 1 est lancée

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est bien, on est content

Après une douzaine de jours avec un lancement "pré-saison", le nouveau FPS signé Yager, j'ai cité The Cycle : Frontier, s'offre désormais une Saison 1.Pour rappel, The Cycle : Frontier est un PFS free-to-play mélangeant coop, PvE et PvP, dans un monde de Science-Fiction. Il est disponible gratuitement pour PC sur les plateformes Steam et Epic Games Store.Cette saison introduit un "Fortuna Pass", en version gratuite ou payante. Cette dernière ajoute des Skins, boosters d'xp et autres bonus.