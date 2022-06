The Elder Scrolls Online: High Isle est sorti sur consoles

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un DLC pour les relancer tous

Bethesda vous informe que The Elder Scrolls Online: High Isle, la nouvelle extension pour son MMORPG, est sortie sur consoles. Elle est donc disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Cette extension introduit une nouvelle intrigue, à savoir les pourparlers des délégués de l'Alliance, qui tentent de mettre fin à la Guerre des Trois Etendards. Mais en coulisses, les jeux de pouvoirs font des victimes...Cette nouvelle région s'inspire des côtes méditerranéennes.