- Grid Legends : un nouveau mode de jeu

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau DLC scénarisé et jouable en multijoueur, en crossplatform, vient de sortir pour Grid Legends. Le jeu, signé Codemasters et EA, vient de se doter de Classic Car-Nage, un nouveau mode de type Derby dans lequel les joueurs s'affrontent en percutant les voitures des autres.Sur 4 nouveaux circuits, situés dans deux endroits différents (docks de Yokahama et La Havane), vous allez pouvoir défoncer vos adversaires. 5 nouveaux véhicules sont également inclus.D'autre part, un nouveau véhicule gratuit, la Fordzilla - P1, est lui aussi disponible. Ajoutez une petite mise à jour pour corriger quelques bugs, et le tour est joué.