- Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, quand le jeu vidéo fait n'importe quoi

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et ce n'est pas un reproche

Et si on mélangeait un jeu de "dating", dans lequel on doit donc trouver l'amour, et un jeu d'horreur ? Hein ? Et bien c'est ce que les développeurs de Psyop ont décidé de faire avec Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim.Dans ce jeu, vous allez débarquer sur l'île du Meurtrier et rencontrer les pires psychopathes possibles. Ceux que l'on croise notamment dans Dead by Daylight. Et il va falloir... les séduire.Quatre tueurs à draguer, des mini-jeux, et au bout, l'amour. Ou la mort.C'est complètement con. C'est pour ça qu'on a hâte d'y jouer. Sortie prévue sur PC, dans le courant de l'année.