Fall Guys : gratuit et sortie sur Nintendo Switch, Xbox et Epic Games Store

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Changement de cap

Mediatonic et Epic Games ont annoncé la gratuité du jeu Fall Guys. Le jeu devient en effet un free-to-play. En bonus, le jeu sort sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et l'Epic Games Store. Une nouvelle version New Gen débarque aussi sur PS5.Bref, c'est la totale.Le crossplay et la progression partagée sont également dispoonibles sur toutes les plateformes.Ajoutez une nouvelle saison avec des événements spéciaux, une mise à jour majeure et un nouveau Pass de Saison.