Buzz L'Ã‰clair, la critique du film

Publié le Mardi 21 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Loin de l'infini et bien en-dessous

J'avoue, les bandes-annonces du film m'avaient vraiment plu. De quoi inscrire ce Buzz l'éclair en haut de ma liste des films à voir absolument.Et puis bon, Toy Story, ça reste un film culte, quand même, hein...Parfois, les attentes sont trop hautes. Le résultat n'en est que plus décevant. A tel point que j'ai préféré laisser Sylvain écrire la critique du film. Et même si j'ai rajouté mon avis, il ne reflète pas tout à fait la déception profonde et la certitude qu'on est passé à côté de quelque chose de grand.