Scrap Riders : le beat'em all rétro déjanté s'offre une vidéo

Publié le Mardi 21 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de motards

Beat'em up prévu sur PC et Nintendo Switch, à sortir le 21 septembre prochain, Scrap Riders est un jeu signé Microids, développé par studio espagnol Games for Tutti.Vous incarnez Rast, un contrebandier membre du gang de motards Scrap Riders. Dans un monde post-apocalyptique violent, vous tentez de survivre. Des plaines désolées aux grandes villes, vous allez surtout jouer des poings et latter un tas d'ennemis.Se voulant déjanté et plein d'humour, le jeu s'inspire des classiques des années 80 et 90.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.