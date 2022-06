Neodori Forever : un jeu de courses 3D (très) old school

Publié le Mardi 21 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pixels à foison

A l'époque où la 3D n'en était qu'à ses balbutiements, on a vu apparaître quelques jeux qui ont certes, sur le moment, remporté un certain succès, mais qui aujourd'hui, quand on y retourne, piquent un peu (beaucoup) les yeux.Neodori Forever s'inspire de ces jeux d'antan. Il s'agit d'un jeu de courses en 3D, avec du gros pixel qui va bien.Ajoutez des couleurs qui pètent, des effets très spéciaux et, en bonus, un aperçu vidéo du jeu.Le jeu est dispo sur Steam