Evil West dÃ©voile 10 minutes de gameplay

Publié le Mardi 21 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Kiffant ?

Evil West, le jeu développé par Flying Wild Hog et édité par Focus Home Interactive, s'est offert une vidéo de 10 minutes de gameplay. L'occasion de découvrir l'exploration, le combat et la gestion du personnage.Environnements variés, monstres divers, affrontements sanguinolents, capacités à débloquer au fil de l'expérience glanée... à vous de découvrir le jeu qui sortira le 20 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.On vous en rappelle la teneur : vous allez incarner un chasseur de primes qui traque des monstres : vampires, loups-garous, démons... le tout dans une ambiance Far-West, matinée de Dark Fantasy.