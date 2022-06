Flashback : le jeu offert sur Gog.com

Publié le Mardi 21 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Totalement indispensable

Totalement indispensable, le jeu Flashback est offert, actuellement, sur Gog.com , durant les soldes d'été. Vous avez jusqu'à vendredi pour en profiter.Flashback, c'est un jeu de plateformes et d'action sorti en 1992, par Delphine Software. Un jeu signé Paul Cuisset, qui s'inspire de Prince of Persia, mais version SF.Un jeu qui a fait l'Histoire du Jeu Vidéo et qu'il faut donc impérativement connaître...C'est l'occasion.