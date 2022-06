Wreckfest est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Destruction Derby ?

Wreckfest vient de sortir sur Nintendo Switch. Déjà disponible depuis plusieurs années sur PC et consoles, le jeu s'offre donc un petit tour sur la console de Nintendo.Pour rappel, Wreckfest est un jeu de courses dans lequel il est important de défoncer les voitures adverses mais aussi, éventuellement, hein, de franchir la ligne d'arrivée. Certains modes sojnt dailleurs uniquement destinés à la destruction.Cette version Switch propose du multi en ligne jusqu'à 16 joueurs, et 2 DLC comprenant plus de 30 véhicules supplémentaires, des décos, une nouvelle armure et d'autres bonus.