Xel : le Zelda-like s'offre une date de sortie

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air sympa

Développé par Tiny Roar et édité par Assemble Entertainment, Xel est un Zelda-Like assumé qui vient d'être annoncé sur PC et Nintendo Switch le 14 juillet prochain. Les versions Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, quant à elles, sortiront plus tard dans l'année.Vous y jouez une jeune femme amnésique, naufragée dans un monde énigmatique sans aucun souvenir. Elle s'appelle Reid et va tenter de percer le mystère derrière cette contrée étrange remplie de secrets, d'énigmes et d'un sens du temps un peu spécial. En effet, Reid est capable de manipuler le temps et l'espace...Une démo de 30 minutes est dispo sur Steam Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.