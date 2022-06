Airoheart : un RPG old-school pour le 30 septembre

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La famille, cet enfer

Airoheart est un RPG old-school, hommage aux ténors des années 90. Développé Pixel Heart Studio et édité par SOEDESCO, le jeu sortira sur PC, via Steam , mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu vous emmène sur la terre colorée et magique d’Engard, alors que le héros Airoheart doit se lancer dans une grande aventure pour vaincre un sorcier maléfique, qui semble être nul autre que son frère, et tenter de restaurer la lumière sur le monde.Entre combat, plateformes et énigmes, le jeu vous entraînera dans une aventure à la narration soignée.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.