Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La bonne odeur du purin

Farming Simulator 19 – Le jeu de base Farming Simulator 19 – L’extension Platinum Farming Simulator 19 - L’extension Alpine Farming Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Anderson Group Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Kverneland & Vicon Farming Simulator 19 - Le pack d’équipement GRIMME Farming Simulator 19 – Le DLC John Deere Cotton Farming Simulator 19 – Le DLC Bourgault Farming Simulator 19 – Le pack Rottne

Farming Simulator 19: Ambassador Edition est sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Cette édition spéciale comprend des bonus par rapport à l'édition classique, à savoir trois cartes situées dans des lieux européens et américains, ainsi que plus de 475 machines recréées à partir de vraies machines de marques telles que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...Cette édtion comprend :Paysan un jour, paysan toujours.