- Xbox Game Pass : les jeux de juillet

Shadowrun Trilogy (Cloud et Console) ID@Xbox - Disponible

Total War: Three Kingdoms (PC) - Disponible

FIFA 22 (Console et PC) EA Play – 23 juin

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console et PC) – 23 juin

Far Cry 5 (Cloud, Console et PC) – 1er juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC) – Disponible

Omori (Cloud, Console et PC) – Disponible

Golf With Your Friends :l’extension Bouncy Castle Course – Disponible

Jurassic World Evolution 2 : extension Dominion Biosyn – Disponible

Minecraft : mise à jour The Wild – Disponible

Marvel’s Avengers : Pack Ms. Marvel Future Suit – Disponible

Halo Infinite : Pack Pass Tense Razorback – Disponible

Naraka: Bladepoint : Pack Awakening – Disponible le 23 juin

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden ∑

Ninja Gaiden ∑2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre

The Last Kids on Earth

Jurassic World Evolution (Console et Cloud)

Last Stop (Cloud, Console et PC)

MotoGP 20 (Cloud, Console et PC)

Comme chaque mois, Microsoft a dévoiler les nouveautés qui rejoindront le Xbox Game Pass. Pour rappel, vous payez un abonnement à ce service qui vous propose une belle bibliothèque de jeux, accessible sur PC, Xbox ou Android. Des jeux sont ajoutés tous les mois, et d'autres sont retirés.Voici donc ce qui débarque pour ce mois de juillet...On retrouve :Il y a également quelques mises à jour :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles :Et certains jeux partent le 30 juin :FIFA 20 (Console et PC) EA Play