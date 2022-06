Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Z'êtes prêt ?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sort vendredi 24 juin. Voilà. Y'a rien de neuf, pas de nouvelle info, même pas de nouvelle vidéo.Mais Nintendo nous a envoyé un communiqué de presse pour nous rappeler que Fire Emblem Warriors: Three Hopes sort vendredi.Alors on vous le dit à vous aussi.Dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, vous allez incarner un ou une mercenaire qui se retrouve au beau milieu d'un conflit mettant à mal la sécurité du contient de Fodlan tout entier. A vous de vous rapprocher d'une des maisons qui dirigent Fodlan et de les mener à la victoire.Voilà voilà !