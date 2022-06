- Roller Champions : la Saison 1 débarque

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Born to be alive

La première saison à thème de Roller Champions vient de sortir. Ce nouveau jeu de sport multijoueur, gratuit, sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC se dote donc d'une petite saison délire baptisée "Fièvre du Disco".Au menu, de nouvelles arènes, de nouveaux modes de jeu et de nouveaux objets sur le thème du disco.Une nouvelle arène de départ, Brooklyn Court, est incluse. Deux autres cartes, Venice Beach Park et Liberty Arena, seront ajoutées le 23 juin et le 4 juillet pour les joueurs qui rassembleront suffisamment de fans.Moi je dis simplement que mettre la musique Born to be Alive et la choré de Staying Alive, c'est choquant pour les puristes.