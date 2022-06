(TEST) Capcom Fighting Collection (PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est un peu court, jeune homme !

J'ai toujours été une vraie quiche en jeux de combats. Mais je persévère. Je ne sais pas comment font les parkinsoniens de la manette pour sortir des combos à la vitesse de l'éclair, mais moi, je n'arrive pas à coordonner mes doigts, la vitesse d'exécution, et mon cerveau.A tel point que je me fais même exploser la tronche par ma femme et mes filles sur ce genre de titre.Mais je vous dis que je persévère.Un jour, peut-être, moi aussi j'aurai Parkinson et là, j'les éclaterai toutes.En attendant...