- Retreat to Enen, un jeu de survie zen

Publié le Mercredi 22 juin 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Survie pépère

Retreat to Enen est un jeu développé par Head West, édité par Freedom Games. C'est un jeu de survie un peu particulier : un jeu de survie zen, dans lequel le but est de vivre en harmonie avec la nature et se relaxer.Chassez, forer, explorer, construire et... méditer, sont à l'ordre du jour.Tranquillité, sérenité... à découvrir sur Steam . Le jeu sort le 5 août.