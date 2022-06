Redo!, un nouveau RPG inspiré par Lovecraft

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

La dernière femme sur Terre

Redo! est un jeu de type RPG, à l'ambiance sombre, inspiré des travaux de Tsutomu Nihei et Lovecraft. Le second n'est plus à présenter, le premier est à l'origine, notamment, de la série de mangas Blame.Redo! vient tout juste de sortir sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Dans ce RPG non-linéaire, on incarne une jeune femme, à la recherche d'un autre humain, dans un monde futuriste et cauchemardesque. L'humanité a été décimée par des biomachines. Vous pensez être la seule survivante humaine jusqu'à ce que vous découvriez un message inscrit sur un mur qui dit : "viens me rencontrer en haut de la cathédrale". Un lieu où il y a énormément de monstres, bien entendu...