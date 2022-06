Nintendo dévoile une grosse vidéo de Xenoblade Chronicles 3

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les fans seront aux anges

Nintendo a dévoilé une vidéo de... 25 minutes, pour présenter plus en détails son jeu Xenoblade Chronicles 3. Prévu pour le 29 juillet sur Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 3 raconte l'histoire de Noah et Mio, alors que le monde d'Aionios est le théâtre d'une grande guerre qui oppose deux nations, Keves et Agnus.Six personnages, six soldats, de ces deux nations, vont tenter de changer le cours des choses, alors qu'on leur confie une mission commune. Premier obstacle : réussir à passer outre leur inimitié.Durant cette vidéo, vous allez découvrir le monde, les combats, les colonies, les classes des personnages, les héros à recruter, et la fusion, qui permet à deux personnages de fusionner en un Ouroboros.