Rollerdrome : un jeu de roller et de tir

Publié le Jeudi 23 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Vivement un jeu de skate et de bazooka

Roll7 et Private Division développent Rollerdrome, un mélange de TPS et de roller. Développé par les créateurs du jeu OlliOlli World, il propose une combinaison entre combats et glisse.Entre shoot et tricks à réaliser, Rollerdrome proposera des défis, le tout dans une ambiance style années 70.Le jeu sort le 16 août sur PC, PS4 et PS5, au prix de 29,99 €.